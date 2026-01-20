180 Laufbegeisterte am Start

Traditionsgemäss macht ein Lauf den Auftakt zum Fricktaler Cup der Radsportler. Das war auch in diesem Jahr nicht anders: Mit dem Stadtlauf von Laufenburg starteten die Fricktaler Radler ins Jahr 2026.

Stadtlauf Laufenburg mit Rekord-Teilnehmerzahl

Traditionsgemäss macht ein Lauf den Auftakt zum Fricktaler Cup der Radsportler. Das war auch in diesem Jahr nicht anders: Mit dem Stadtlauf von Laufenburg starteten die Fricktaler Radler ins Jahr 2026.

August Widmer

In die 38. Saison geht der diesjährige «Fricktaler Cup» von Swiss Cycling Fricktal. Wie gewohnt begann dieser Wettbewerb der Radsportler nicht mit einem Radrennen, sondern mit einem Lauf. Und zum neunten Male wurde dieser Lauf in Laufenburg ausgetragen und trug den Namen «Stadtlauf Laufenburg». Da das «Laufen» irgendwie, wie der Name schon sagt, zu Laufenburg gehört, konnte die Veranstaltung einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen. Waren es im letzten Jahr 158 Läuferinnen und Läufer, die sich auf die Strecke über den Schlossberg, durch die Altstadt, über die Rheinbrücke zum Rathaus von badisch Laufenburg und von dort wieder zurück zum Ziel beim Rathaus im aargauischen Laufenburg wagten, gingen diesmal 180 Laufbegeisterte an den Start.

«Das ist ein neuer Teilnehmerrekord. Darüber freue ich mich sehr. Dass es wiederum über die Landesgrenze ins badische Laufenburg ging, fand ich sehr toll und ist irgendwie völkerverbindend», freute sich Viktor Erdin. Der Obmann der Veteranen-Vereinigung von Swiss Cycling der Bezirke Laufenburg und Rheinfelden und seine grosse Helferschar, welche für die lokale Organisation zuständig war, konnten nicht nur wegen der grossen Teilnehmerfelder zufrieden sein. Zufrieden waren sie auch deswegen, weil der Anlass unfallfrei verlief und auch viele Zuschauer an die Strecke lockte. Da am Sonntag in Laufenburg eine Bise um die Häuser strich, war es für die Zuschauer manchmal kälter als für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aber davon abschrecken liess sich niemand.

Jugendliche in grosser Zahl dabei

Die Tagesbestzeit realisierte der Anfänger Andrin Gallert aus Wittnau. Er war damit um 42 Sekunden schneller als sein Vereinskamerad Iwan Hasler (ebenfalls Wittnau). Der 17-jährige Gallert brauchte für die sieben Kilometer knapp 24 Minuten, 23 Minuten und 59 Sekunden ganz genau.

Aber für viele Läuferinnen und Läufer kam die Teilnahme vor dem Rang. Das traf vor allem für die Jugendlichen zu, die im Rahmen des «Fricktaler Cups» wiederum eine Startgelegenheit sozusagen vor der Haustüre bekamen. Das traf allerdings nur auf die Sportlerinnen und Sportler aus dem Fricktal zu. Inzwischen hat es sich nämlich herumgesprochen, dass die Anlässe von «Swiss Cycling Fricktal» gut organisiert sind. Deshalb waren am Stadtlauf von Laufenburg nicht nur Sportler aus dem Fricktal und dem Baselbiet und von «ennet der Grenze», sondern auch solche aus Gränichen, Safenwil, dem Züribiet, aus Pfaffnau, Uster, dem Säuliamt und sogar aus Münsingen im Bernbiet dabei. Besonders erfreulich war, dass die Teilnehmerfelder bei den Schülerinnen und Schülern sowie den Piccolos recht gross waren. Bei den Schülern der Jahrgänge 2012 und 2013 waren über 30 Buben und Mädchen am Start. Mit 29 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war das Feld der Jahrgänge 2014 und 2015 nur unwesentlich kleiner. So machte «Swiss Cycling Fricktal» seinem Ruf, viel für den Rad- und Sport-Nachwuchs zu tun, bereits am Stadtlauf von Laufenburg alle Ehre. Nach dem gelaufenen Auftakt geht es in der 38. Austragung des Fricktaler Cups am 7. Juni in Zeihen mit dem Bergrennen weiter.