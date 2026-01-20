Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

180 Laufbegeisterte am Start

  20.01.2026 Laufenburg
Am Stadtlauf von Laufenburg wurde schon von Anfang an mächtig Gas gegeben.
Am Stadtlauf von Laufenburg wurde schon von Anfang an mächtig Gas gegeben.

Stadtlauf Laufenburg mit Rekord-Teilnehmerzahl

Traditionsgemäss macht ein Lauf den Auftakt zum Fricktaler Cup der Radsportler. Das war auch in diesem Jahr nicht anders: Mit dem Stadtlauf von Laufenburg starteten die Fricktaler Radler ins Jahr 2026.

August Widmer

...
X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote