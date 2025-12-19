170 Jahre Engagement

Der Gemeinnützige Frauenverein Rheinfelden durfte in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum feiern: Seit 170 Jahren engagieren sich unzählige Helferinnen und Helfer für soziale und gemeinnützige Projekte in der Stadt (die NFZ berichtete).

Der Gemeinnützige Frauenverein Rheinfelden durfte in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum feiern: Seit 170 Jahren engagieren sich unzählige Helferinnen und Helfer für soziale und gemeinnützige Projekte in der Stadt (die NFZ berichtete).

Zum Dank für dieses unermüdliche Engagement organisierte der Vorstand kürzlich einen festlichen Ausflug an den Weihnachtsmarkt in Montreux.

Kurz vor 11 Uhr versammelten sich knapp 70 gut gelaunte Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei strahlendem Sonnenschein auf dem Schützenparkplatz. Mit zwei Cars ging die Fahrt los Richtung Genfersee, begleitet von angeregten Gesprächen und gespannter Vorfreude auf einen gemeinsamen Tag. Nach rund zwei Stunden Fahrt erreichten die Ausflügler den bekannten Weihnachtsmarkt von Montreux, der direkt am Seeufer gelegen ist. Die Rheinfelderinnen und Rheinfelder tauchten sofort in die stimmungsvolle Atmosphäre ein. Während einige zunächst eine gemütliche Pause bei einem Fondue im Blockhaus oder einem frisch gebackenen Crêpe genossen, zog es andere gleich zu den festlich geschmückten Marktständen. Die Vielfalt war beeindruckend: kunsthandwerkliche Geschenke, kulinarische Spezialitäten und liebevoll dekorierte Stände sorgten für staunende Blicke. Viele nutzten die Gelegenheit, um Weihnachtsgeschenke für ihre Liebsten zu besorgen oder sich selbst eine kleine Freude zu machen. In kleinen Gruppen schlenderten die Besucherinnen und Besucher am Ufer entlang, trafen dabei immer wieder bekannte Gesichter und tauschten sich bei Kaffee und Glühwein aus. Besonders Mutige wagten eine Fahrt mit dem Riesenrad, das einen eindrucksvollen Blick über den gesamten Weihnachtsmarkt bot. Gegen 17 Uhr tauchten Hunderte Lichter den Weihnachtsmarkt in ein warmes, festliches Glühen, während über dem See langsam die Dunkelheit hereinbrach. Ein unvergessliches Highlight wartete am A bend: Der Weihnachtsmann persönlich schwebte, musikalisch untermalt und prächtig beleuchtet, in seinem Schlitten über den Genfersee. Ein Moment, der bei vielen für strahlende Gesichter sorgte und die festliche Stimmung noch einmal steigerte.

Gegen 19 Uhr trat die Gruppe schliesslich die Heimreise nach Rheinfelden an. Im Car wurden Erlebnisse ausgetauscht, es wurde gelacht und einander stolz die Einkäufe gezeigt. Es bleiben viele schöne Erinnerungen an einen Tag, der nicht nur durch die weihnächtliche Magie des wunderbaren Markts in Montreux, sondern auch durch Gemeinschaft und Dankbarkeit geprägt war.

«Der Frauenverein Rheinfelden bedankt sich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern, die mit ihrem Engagement das soziale Leben in der Stadt seit 170 Jahren bereichern», heisst es in einer Medienmitteilung. «Ohne euch wäre die wertvolle Arbeit des Vereins nicht möglich.» (mgt)