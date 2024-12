161 Kilometer für Kinderspitex

In 24 Stunden rund um die Berliner Mauer gerannt

Eine ausgefallene Aktion, um Spendengelder für die Kinderspitex Nordwestschweiz zu erhalten, liess sich Thomas Waldmeier aus Zeiningen einfallen. Das sportliche Mitglied des Lions Club Fricktal suchte innerhalb des Clubs Sponsoren, die ihm pro gelaufenen Kilometer am 161 km-Lauf in Berlin eine Spende zusagten. So konnte der Spitex-Organisation am 28. November 2024 der stolze Betrag von 10 000 Franken übergeben werden. Der Mauerweglauf in Berlin fand vom 17. auf den 18. August statt und ist als 100 Meilen-Lauf angelegt. Beim Lauf wird die Strecke rund um die frühere Berliner Mauer, welche die Deutsche Demokratische Republik DDR von der Bundesrepublik Deutschland BRD trennte, umrundet. Dem 50-jährigen Thomas Waldmeier gelang es, trotz verletzungsbedingten Einschränkungen in der Vorbereitungszeit, die 100 Meilen unter 24 Stunden zurückzulegen. Eine Riesenleistung. Dank des Lauf-Erfolgs von Thomas Waldmeier kam aus den clubinternen Spendenzusagen ein Betrag von total 10 000 Franken zusammen. Die Spende kommt der Kinderspitex Nordwestschweiz zugute. Die Spitex-Organisation kann das Geld sehr gut gebrauchen. So war gerade kürzlich ein Familien-Rollstuhl-Bus anzuschaffen, der bei der Heilpädagogischen Schule Fricktal in Mumpf stationiert wird. Weiter sollen mit dem Spendenbetrag Ferienplätze für pflegebedürftige Kinder finanziert werden und schliesslich besteht das Vorhaben, Auszeiten oder anders gesagt «Glücksstunden» für Betreuende zu organisieren. (mgt/nfz)