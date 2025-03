150 PS, 6 Zylinder, gross und kräftig

Forstbetrieb Wid erhält neuen Forst-Traktor

Am letzten Freitag war es soweit, erhielt das Forst-Team Wid die gewünschte Verstärkung. Geliefert wurde ein neuer, leistungsfähiger Forst-Traktor.

Simone Rufli

Zu klein und zu leicht sei der Alte und damit nicht mehr der Richtige, um die vielfältigen Aufgaben zu erfüllen, die im Forstbetrieb Wid anfallen, erklärte Betriebsleiter Jeremias Boss und meinte den rund 12-jährigen Forst-Traktor, der am letzten Freitag beim Werkhof des Forstbetriebs Wid in den Ruhestand befördert wurde.

Mit 150 PS, 6 Zylindern, stufenlosem Getriebe, aktiver Stillstandsregel (bremst im Stillstand automatisch), Partikelfilter zum Schutz der Umwelt, Schutzkäfig zum Schutz von Personen sowie Unterbodenschutz und der Möglichkeit, vorne und hinten schwere Lasten anzuhängen oder aufzuladen, ist der Neue genau der Richtige. Überbracht wurde der Forst-Traktor der Marke Steyr von Alois Kuoni von der Kuoni Landtechnik AG.

Der Forstbetrieb Wid, mit dem Werkhof oberhalb von Wölflinswil, betreut die Waldungen der Gemeinden Wölflinswil, Oberhof und Herznach-Ueken (627 ha) sowie den Staatswald in der Gemeinde Oberhof (78 ha) und den Privatwald (270 ha) aller Reviergemeinden. Der geschätzte Zuwachs beträgt 6533 m³ pro Jahr, der Hiebsatz 5400 m³. Neben Waldbewirtschaftung, Naturund Landschaftspflege übernimmt das Forst-Team in den Gemeinden Bau- und Unterhaltsarbeiten. So wird der neue Traktor denn auch entsprechend oft beim Unterhalt von Strassen und Flurwegen zum Einsatz kommen.