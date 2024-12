130 Herzenswünsche von Senioren erfüllt

Die diesjährige Wunschbaumaktion der Raiffeisenbanken Regio Frick-Mettauertal und Regio Laufenburg für die Seniorinnen und Senioren der Alterszentren Bruggbach in Frick sowie Klostermatte in Laufenburg war ein grosser Erfolg. Bereits nach wenigen Tagen waren alle rund 130 Wunschherzen bezogen worden.

Die Nachfrage war so gross, dass sogar mehr Anfragen als Wünsche eingingen. Marc Jäger, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal, verdeutlicht: «Diese immense Solidarität und Hilfsbereitschaft in der Gemeinschaft hat uns tief berührt und zeigt, wie stark der Zusammenhalt im Fricktal ist.»

Die liebevoll verpackten Geschenke wurden am 16. Dezember im Alterszentrum Klostermatte mit musikalischer Begleitung der Stadtmusik Laufenburg und am 19. Dezember im Alterszentrum Bruggbach in Frick im Rahmen eines Weihnachts-Apéros übergeben. Die Bankleitungen beider Banken nahmen sich die Zeit, jedes einzelne Geschenk persönlich an die Seniorinnen und Senioren zu überreichen. Von kuscheligen Anti-Rutschsocken über köstliche Pralinen bis hin zu Mandala-Malbüchern war für jeden etwas dabei. Die Freude und Dankbarkeit in den Augen der Beschenkten war ein unvergesslicher Moment und wird allen Beteiligten noch lange in Erinnerung bleiben.

Diese Aktion hat einmal mehr gezeigt, dass Schenken glücklich macht – nicht nur die Beschenkten, sondern auch die Schenkenden. «Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die diese Wunschbaumaktion unterstützt und zu ihrem Erfolg beigetragen haben. Gemeinsam wurde ein Zeichen der Nächstenliebe und des Miteinanders gesetzt, das weit über die Weihnachtszeit hinaus strahlen wird», ist Marc Meier, Vorsitzender der Bankleitung der Raiffeisenbank Regio Laufenburg, überzeugt. (mgt)