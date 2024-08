122 Fricktaler wollen nach Aarau

17 Sitze für die Bezirke Rheinfelden und Laufenburg

Am Montag ist die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen für die Grossratswahlen vom 20. Oktober abgelaufen. 54 Kandidaten aus dem Bezirk Laufenburg und 68 aus dem Bezirk Rheinfelden stehen auf den Listen.

Walter Herzog

Im gesamten Kanton wurden 97 Listen von 15 Parteien und Gruppierungen mit insgesamt 405 Kandidatinnen und 618 Kandidaten fristgerecht eingereicht.

Das sind ähnlich viele wie bei den letzten Grossratswahlen 2020. Der Frauenanteil beträgt 39,6 Prozent. Im Jahr 2020 betrug der Frauenanteil 37,9 Prozent. Der jüngste Kandidat ist Jonas Kley. Er kandidiert im Bezirk Lenzburg und erreicht seine Volljährigkeit exakt am Wahlsonntag. Die älteste Kandidatin ist Bertha Hübscher aus dem Bezirk Bremgarten mit 77 Jahren.

Im Fricktal stehen aufgrund der Einwohnerzahl insgesamt 17 Sitze zur Verfügung, 10 für den Bezirk Rheinfelden und 7 für den Bezirk Laufenburg.

Von den aktuell 17 Fricktaler Grossräten treten 16 zur Wiederwahl an. Einzig Bernhard Scholl (FDP) aus Möhlin verzichtet auf eine Wiederwahl. Er gilt als politisches Schwergewicht in der Aargauer FDP und ist, mit einem Unterbruch von einem Jahr, seit 20 Jahren im Aargauer Grossen Rat tätig.

Im Bezirk Rheinfelden stellen sich acht Parteien mit 68 Kandidatinnen und Kandidaten der Wahl, vor vier Jahren waren es noch 70 Kandidaturen. Der Frauenanteil liegt diesmal bei 40 Prozent. Für Spannung sorgt, wer von der FDP die Nachfolge von Scholl schafft, wenn die Partei zwei Sitze verteidigen kann. Ebenso muss sich der nachgerückte Stephan Müller bei der Grossratswahl erstmals als Bisheriger behaupten.

Ähnlich präsentiert sich die Ausgangslage im Bezirk Laufenburg. Dort bewerben sich 9 Parteien mit insgesamt 54 Kandidatinnen und Kandidaten um einen der Sitze. Vor vier Jahren waren es 56 Personen, die kandidierten. Der Frauenanteil liegt diesmal bei rund 33 Prozent. Dank Rücktritten anderer Fricktaler Grossräte sind Rolf Schmid, Daniele Mezzi und Alex Reimann in den letzten Jahren in den Grossen Rat nachgerückt. Spannend zu beobachten sein wird es, ob und wie sie nun die Bestätigungswahl schaffen.

Noch ist es ruhig, der Wahlkampf hat noch nicht Fahrt aufgenommen. Am 20. Oktober werden wir es wissen, wer diesmal den Einzug in den Grossen Rat schafft und welche Parteien zu den Siegern oder Verlierern gehören. Die NFZ stellt in den kommenden Wochen alle wichtigen Parteien vor, die im Fricktal antreten.