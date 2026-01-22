12 500 Franken an lokale Projekte

Raiffeisenbank Regio Laufenburg unterstützt Vereine und Institutionen

Die Raiffeisenbank Regio Laufenburg hat im Rahmen des 125-Jahre-Jubiläums einen besonderen Beitrag zur Förderung des lokalen Engagements geleistet. Über den Jubiläumsfonds «Lokalbonus» wurden insgesamt 12 500 Franken an gemeinnützige Projekte, Vereine und Stiftungen in der Region verteilt.

Die Aktion lief über die Crowdfunding-Plattform lokalhelden.ch und gliederte sich in drei Phasen: Zunächst konnten Vereine und Initiativen ihre Projekte anmelden, anschliessend sammelten sie Stimmen und Spenden. Die Mitglieder der Raiffeisenbank sowie Young-MemberPlus-Kunden hatten dabei die Möglichkeit, aktiv über die Mittelverteilung mitzubestimmen. Je mehr Stimmen ein Projekt erhielt, desto höher fiel sein Anteil am Spendentopf aus.

«Mit dem Lokalbonus möchten wir nicht nur finanzielle Unterstützung leisten, sondern auch die regionale Gemeinschaft stärken», erklärt Marc Meier, Vorsitzender der Bankleitung. Die Aktion sei ein voller Erfolg gewesen: Zahlreiche Projekte aus den Bereichen Sport, Kultur, Soziales und Nachhaltigkeit profitierten von der Förderung.

Unter den Begünstigten sind unter anderem der Dorfladen Ittenthal, der sich für die Modernisierung des lokalen Angebots einsetzt, sowie der Tennisclub Kraftwerk Laufenburg, der die Jugendarbeit ausbaut. Auch Fasnachtsgesellschaften, Kultur- und Sportvereine erhielten Unterstützung, um ihre wertvolle Arbeit in der Region fortzuführen.

Erfreulicherweise haben 1000 Kundinnen und Kunden an der Abstimmung teilgenommen, was die grosse Verbundenheit mit der Region eindrucksvoll zeigt. Die Raiffeisenbank Regio Laufenburg bedankt sich bei allen Mitgliedern und YoungMemberPlus-Kundinnen und -Kunden, die durch ihre Stimmen und Spenden zur Umsetzung dieser Projekte beigetragen haben. «Gemeinsam für die Region, das ist unser Leitgedanke», so Meier. (mgt)