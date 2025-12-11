Immobilien
12 000 Einsprachen gegen Liegenschaftsbewertung

  11.12.2025 Aargau

Mit der Steuergesetzrevision Schätzungswesen wurden im Kanton Aargau Änderungen in der Liegenschaftsbewertung eingeführt. Die Verfügungen enthalten die neuen Schätzungswerte (Steuerwert und Eigenmietwert), welche erstmals für die Steuererklärung 2025, massgebend ...

