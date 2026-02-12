110 gemeinsame Jahre

Ehrungen an der GV des Frauenturnvereins Stein

Zur 59. Generalversammlung trafen sich 19 Aktive des Frauenturnvereins Stein, eine Gönnerin und zwei Gäste des TV Stein im Restaurant Bustelbach.

Vorstand wiedergewählt

Präsidentin Lucia Leubin führte speditiv durch die Versammlung. Der gesamte Vorstand wurde einstimmig wiedergewählt. Ursula Jehle las den Reisebericht vor, der alle wieder an den sonnigen Tag in Murten erinnerte. Die drei Turnerinnen Judith Born, Ursula Jehle und Brigitte Glauser erhielten ein Geschenk für fleissigen Turnbesuch.

Drei Ehrungen

Es gab auch drei Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft im Verein. Lucia Leubin erhielt für 40 Jahre eine Urkunde und ein bedrucktes Frotteetuch. Für 45 Jahre wurde Brigitte Glauser und für 25 Jahre Gisela Rennhard geehrt, auch sie erhielten ein Präsent. Im Anschluss genossen die Anwesenden die feinen Brötchen. (lule/)