Am vergangenen Samstag stockte in Oeschgen ein gutes Dutzend Männer, mit scharfen Beilen hantierend, das Lager mit zusätzlichen 1040 neuen Scheiben aus Hagebuchenholz auf. Am Sonntag nach Aschermittwoch findet jeweils der Brauch des Scheibensprengens statt. Bereits nachmittags ab 14 Uhr ...