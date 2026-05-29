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101 Kilometer für den guten Zweck

  29.05.2026 Fricktal
Die Vertreterinnen vom Soroptimist Club International Fricktal konnten den Check übergeben. Foto: zVg
Die Vertreterinnen vom Soroptimist Club International Fricktal konnten den Check übergeben. Foto: zVg

Spendenübergabe an «Not im Fricktal»

Sie erinnern sich vielleicht. Im Oktober 2025 nahmen zwei Männer 101 Kilometer unter die Füsse und rannten quer durchs Fricktal (die NFZ berichtete). Mit grossem Engagement und beeindruckender Ausdauer haben Reto Kuoni ...

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