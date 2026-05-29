101 Kilometer für den guten Zweck

Sie erinnern sich vielleicht. Im Oktober 2025 nahmen zwei Männer 101 Kilometer unter die Füsse und rannten quer durchs Fricktal (die NFZ berichtete). Mit grossem Engagement und beeindruckender Ausdauer haben Reto Kuoni ...

Spendenübergabe an «Not im Fricktal»

Sie erinnern sich vielleicht. Im Oktober 2025 nahmen zwei Männer 101 Kilometer unter die Füsse und rannten quer durchs Fricktal (die NFZ berichtete). Mit grossem Engagement und beeindruckender Ausdauer haben Reto Kuoni und Thomas Waldmeier beim Spendenlauf «101 Kilometer» ein starkes Zeichen der Solidarität gesetzt.

Die aussergewöhnliche sportliche Leistung – 101 Kilometer am Stück – wurde von zahlreichen Unterstützern begleitet, die mit ihren Spenden einen wertvollen Beitrag leisteten. «Es war uns ein grosses Anliegen, mit unserer Ak tion nicht nur sportlich an unsere Grenzen zu gehen, sondern gleichzeitig etwas Sinnvolles für die Gemeinschaft zu bewirken», sagen Reto Kuoni und Thomas Waldmeier. «Die grosse Unterstützung hat uns zusätzlich motiviert, diese Herausforderung zu meistern.»

Die beiden Läufer sammelten dabei unter anderem Spendengelder zugunsten der Hilfsaktion «Not im Fricktal», die vom Soroptimist Club International Fricktal regelmässig unterstützt wird.

Die Spendenübergabe fand kürzlich statt. Vertreterinnen vom Soroptimist Club International Fricktal konnten Steffi Kuhn und Debora Toma von den beiden Institutionen, Diakonische Stelle in Rheinfelden und dem Kirchlich Regionalen Sozialdienst (KRSD) den Check in der Höhe von 10 000 Franken für «Not im Fricktal» übergeben.

Die Vertreterinnen der beiden Organisationen zeigen sich dankbar für die grosszügige Spende und das Engagement der beiden Initianten: «Solche Aktionen sind von unschätzbarem Wert. Solche Spenden ermöglichen es uns, schnell und gezielt dort zu helfen, wo Unterstützung dringend benötigt wird. Der Betrag wird je zur Hälfte den beiden Standorten Rheinfelden und Frick zur Verfügung stehen. Der Spendenlauf ist ein eindrückliches Beispiel dafür, wie persönlicher Einsatz und gemeinschaftliches Engagement direkt und wirksam Hilfe leisten können. (mgt)