1000 Kilometer auf den Velos – und dann wurden sie gestohlen

  08.08.2025 Zuzgen, Sport
Mit dem Velo für einen guten Zweck bis nach HollandFricktaler Paar fährt von Zuzgen bis Rotterdam
Rebecca und Joel Schlienger aus Zuzgen haben in den letzten Wochen rund 1000 Kilometer mit ihren Gravelbikes zurückgelegt. Sie sammelten auf der Fahrt nach Holland Spenden für ein Kinderhilfswerk. Obwohl ihnen in Rotterdam die Velos gestohlen worden sind, ist es eine Geschichte mit ...

