100. FiBL-Podcast

Der erfolgreiche Podcastkanal «FiBL Focus» feierte unlängst seine 100. Folge mit Gesprächen mit Helmy Abouleish, Renate Künast, Sarah Wiener und Johanna Langhof. Der Podcast des FiBL erscheint jede zweite Woche. Diskutiert werden die neuesten Erkenntnisse aus Wissenschaft ...

Der erfolgreiche Podcastkanal «FiBL Focus» feierte unlängst seine 100. Folge mit Gesprächen mit Helmy Abouleish, Renate Künast, Sarah Wiener und Johanna Langhof. Der Podcast des FiBL erscheint jede zweite Woche. Diskutiert werden die neuesten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Praxis rund um zukunftsfähige Landwirtschaft und Ernährung.

Der Podcast-Kanal «FiBL Focus» ist ein Hörerlebnis des weltweit führenden Forschungsinstituts für biologischen Landbau. Seit der Gründung von «FiBL Focus» im Jahr 2021 hat das Podcast-Team alle zwei Wochen eine online frei zugängliche Folge veröffentlicht. Davon wurde Gebrauch gemacht: Die Folgen sind mittlerweile weit über 100 000 Mal gehört worden. Die TV-Schauspielerin, Sprecherin und FiBL-Forscherin Anke Beermann moderiert den Einstieg in jede Folge.

Die drei erfolgreichsten Episoden von «FiBL Focus» sind die folgenden: Tierhaltung: Ausbeutung oder fairer Deal? Kuhmilch oder Hafermilch – was ist nachhaltiger? Was ist eigentlich regenerative Landwirtschaft?

Der Podcast ergänzt die bestehenden Kommunikationsinstrumente des FiBL (Merkblätter, Videos, Kurse) für den schnellen Austausch von Erkenntnissen aus Wissenschaft und Praxis. (mgt)