100 Kinder sorgen für beste Stimmung

Die Sportarena Bustelbach in Stein verwandelte sich letzten Freitag in einen Treffpunkt für sportbegeisterte Kinder und ihre Familien. Der Traditionsanlass «Schnällscht/i Steiner/i», organisiert vom Turnverein ...

TV lud zum «Schnällscht/i Steiner/i» ein

Die Sportarena Bustelbach in Stein verwandelte sich letzten Freitag in einen Treffpunkt für sportbegeisterte Kinder und ihre Familien. Der Traditionsanlass «Schnällscht/i Steiner/i», organisiert vom Turnverein Stein, lockte rund 100 Kinder an den Start.

Die erfreulich hohe Teilnehmerzahl brachte den Zeitplan etwas durcheinander, tat der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil – mit viel Begeisterung, Ehrgeiz und Fairness absolvierten die Kinder ihre Sprintläufe und wurden von zahlreichen Zuschauern lautstark angefeuert.

Teilnehmen konnten Kinder der Jahrgänge 2010 und jünger – die Jüngsten konnten gerade mal frisch laufen. Vom jüngsten (2024) bis zum ältesten Jahrgang waren alle mit vollem Einsatz dabei. Gestartet wurde in sechs Kategorien, getrennt nach Mädchen und Knaben. Die jeweils drei Schnellsten jeder Kategorie durften sich bei der Rangverkündigung über eine Medaille freuen.

Den Tagessieg sicherten sich bei den Mädchen Malina Ernst als schnellste Steinerin und bei den Knaben Samy Moser als schnellster Steiner. Als Anerkennung für ihre Spitzenleistungen erhielten beide einen Pokal.

Doch nicht nur die Schnellsten standen im Mittelpunkt: Kein Kind ging leer aus, alle durften als Erinnerung eine süsse Überraschung mit nach Hause nehmen. Der Turnverein Stein blickt auf einen rundum gelungenen Anlass zurück. Die grosse Beteiligung und die Freude der Kinder zeigten, dass der Traditionswettkampf nichts von seiner Beliebtheit verloren hat und ein fester Bestandteil des Sommerprogramms ist.

Die schnellsten pro Kategorie in der Übersicht

Knaben: Binggis – Samuel Azzaretto, Kat. E – Leroy Naguleswaran, Kat. D – Raphael Wächter, Kat. C – Ashwin Suhumaran, Kat. B – David Kummer, Kat. A – Samy Moser

Mädchen: Binggis – Azra Selimi, Kat. E – Mara Hodel, Kat. D – Juna Trachsel, Kat. C – Lina Hartmann, Kat. B

– Malina Ernst. (dl/)