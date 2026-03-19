100 Jahre und kein bisschen leise

Reformierter Kirchenchor Möhlin

Der reformierte Kirchenchor führte seine 100. Mitgliederversammlung durch. Eingeladen waren auch ehemalige Mitglieder, und beim gemütlichen Essen wurden viele Erinnerungen ausgetauscht.

Der Kirchgemeindesaal war festlich dekoriert worden, es herrschte eine gelöste Stimmung, und nach einem kleinen Apéro begrüsste Chorpräsidentin Andrea Giger die anwesenden Aktiven, Gäste und Ehemaligen sowie Pfarrer Kai Hinz zur 100. Mitgliederversammlung des reformierten Kirchenchors Möhlin. Eine eigentliche Gründungsversammlung ist im Archiv nicht dokumentiert, es ist jedoch bekannt, dass 1926 im Herbst eine kleine Anzahl Musikbegeisterter beschloss, die Gottesdienste in der reformierten Kirche durch einen Kirchenchor zu bereichern. An Karfreitag 1927 trat dieser dann zum ersten Mal auf, und seither hat so manches Mitglied mit Gesang und Engagement zur musikalischen Umrahmung der verschiedenen Anlässe beigetragen.

Abtauchen ins Archiv

Für die Recherchearbeit zur Geschichte konnte Wolfgang Seiring gewonnen werden: Er wird in das Archiv des Kirchenchors eintauchen, um die eine oder andere Trouvaille für eine Ausstellung herauszusuchen. Dabei wird das Material gleich noch digitalisiert, sodass der Zugriff künftig leichter sein wird, wenn etwas gezielt gesucht werden soll.

Geplant ist, im Laufe des Jahres immer wieder kleine Ausstellungen im Saal oder in der Kirche mit dem Ergebnis der Recherche zu präsentieren – dabei wird sicher auch das eine oder andere «Weisch no?» zu hören sein.

Das Programm des Jubiläumsjahres steht ganz im Zeichen der (Chor-)Musik und ihrer Vielfalt: im August wird es ein Jubiläumskonzert in Kooperation mit der Kulturkommission Möhlin geben, für das schon fleissig geprobt wird. Die bereits gute Zusammenarbeit mit den beiden anderen Kirchenchören wird in diesem Jahr noch ein bisschen intensiver ausfallen – man darf gespannt sein, was alles kommen wird. Dirigent Nicola Cumer wird alle Hände voll zu tun haben, für die unterschiedlichen Anlässe ein passendes Programm zusammenzustellen.

Austausch bei gutem Essen

Nach dem offiziellen Versammlungsteil gab es einen Apéro riche.

Da auch etliche ehemalige Mitsängerinnen und Mitsänger gekommen waren, gab es regen Austausch zu vergangenen, gemeinsam erlebten Musikhöhepunkten, und auch das kürzlich aufgeführte, sehr erfolgreiche Projekt «Encuentros» lebte in den Unterhaltungen nochmals auf. Am Ende des Abends packten alle beim Aufräumen nochmals fleissig mit an, um den tollen Abend gemeinsam zu beschliessen.

«Wir freuen uns nun auf ein abwechslungsreiches Chorjahr und hoffen, viele Neugierige und Zuhörerinnen und Zuhörer begrüssen zu dürfen», teilt der Chor mit. Wer bei dem einen oder anderen Projekt mitsingen möchte, darf gern in eine der Proben hineinschnuppern. Die aktuellen Probedaten können der Webseite entnommen werden. (mgt)

www.ref-moehlin.ch