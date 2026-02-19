100-Jahre-Jubiläum

Die Generalversammlung des Jodlerklubs Laufenburg-Rheinfelden in Sulz stand ganz im Zeichen des bevorstehenden Jubiläums des vor 100 Jahren in Rheinfelden gegründeten Vereins.

Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden feiert

Die Präsidenten Hanspeter Steinacher und Corinne Sibold durften im Milchhüsli in Sulz zahlreiche Aktivmitglieder sowie Gäste begrüssen. In ihrem Jahresbericht blickte die Vereinsleitung auf ein aktives Vereinsjahr mit Teilnahme am Nordwestschweizerischen Jodlerfest in Reigoldswil mit der Note 1 zurück. Nebst den regelmässigen Proben prägten mehrere Auftritte an regionalen Anlässen sowie gesellige Vereinsaktivitäten das vergangene Jahr. Besonders hervorgehoben wurde der kameradschaftliche Zusammenhalt innerhalb des Klubs. Dirigentin Trudi Hunziker zeigte sich zufrieden mit der musikalischen Entwicklung des Chors und dankte den Mitgliedern für ihren engagierten Probenbesuch. Auch für 2026 sind verschiedene Auftritte und musikalische Höhepunkte geplant.

Ehrung von Hans Stocker für 40-jährige Aktivmitgliedschaft

Ein besonderer Höhepunkt der Generalversammlung war die Ehrung von Hans Stocker, der dem Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden seit 40 Jahren die Treue hält. Mit grossem Applaus dankten die Anwesenden dem langjährigen Mitglied für seine Kameradschaft über vier Jahrzehnte und seine Verbundenheit zum Verein. Im weiteren Verlauf der Versammlung stellte der Präsident das Jahresprogramm vor. Dieses umfasst neben den regelmässigen Proben verschiedene Auftritte und Vereinsanlässe, welche den Mitgliedern ein abwechslungsreiches und aktives Vereinsjahr in Aussicht stellen.

Eidgenössisches Jodlerfest in Basel

Ein Höhepunkt im kommenden Vereinsjahr wird die Teilnahme am Eidgenössischen Jodlerfest in Basel sein. Der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden wird dabei nicht nur mit seinem Liedvortrag vertreten sein, sondern auch am festlichen Umzug teilnehmen. Der Grossanlass bietet den Mitgliedern eine wertvolle Gelegenheit, das Jodellied einem breiten Publikum zu präsentieren und die Verbundenheit mit dem traditionellen Brauchtum eindrücklich zu zeigen.

Auftritt an Herbstmesse Rheinfelden

Ebenfalls fest eingeplant ist der Auftritt des Jodlerklubs an der Herbstmesse i n R hei n felden. A m 4. Oktober wird der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden dort erneut anzutreffen sein und mit seinen Liedern zur stimmungsvollen Umrahmung des traditionellen Anlasses beitragen.

Jubiläumsfeier in Gansingen

Mit Vorfreude blickt der Jodlerklub Laufenburg-Rheinfelden auf ein besonderes Ereignis im laufenden Vereinsjahr, denn am 24. Oktober feiert der Verein sein 100-jähriges Bestehen in Gansingen. Zu diesem einmaligen Jubiläum dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf ein abwechslungsreiches Festprogramm freuen. Als bekannte Gastformationen treten unter anderem die Schüpferi Meitli sowie das Jodelchörli Hüsliberg – Ebnat-Kappel auf. Ergänzt wird das Programm durch musikalische Unterhaltung und Tanz mit den Goudbachgiele, welche für stimmungsvolle Festatmosphäre sorgen werden.

Zum Abschluss dankten die Präsidenten allen Mitgliedern und Gästen für ihre wertvolle Unterstützung im vergangenen sowie kommenden Jahr. Mit einem gemütlichen Beisammensein fand die Generalversammlung einen harmonischen Ausklang. (cs/)