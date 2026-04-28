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100 Jahre Einsatz für Natur und Vögel

  28.04.2026 Möhlin
Ein besonderer Moment: die Einweihung der Storchenwiese. Foto: Roger Forrer
Ein besonderer Moment: die Einweihung der Storchenwiese. Foto: Roger Forrer

Natur- und Vogelschutz Möhlin weiht Storchenwiese ein und feiert Jubiläum im Bata Park

Mit der Einweihung der neuen Storchenwiese und einem Jubiläumsanlass feierte der Natur- und Vogelschutz Möhlin sein 100-jähriges Bestehen. Tagsüber stand die Natur im ...

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