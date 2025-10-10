10. AOF – STUBETE

Die 10. Stubete des Akkordeonorchesters Frick wurde auf dem Erlenhof in Wittnau gefeiert. Nach dem Erntedankgottesdienst, geleitet von Christoph Küng und begleitet vom AOF, konnte die bunte Stubete mit Schwyzerörgelischülerinnen und -schülern von Doris Erdin und Priska Herzog, ...

Die 10. Stubete des Akkordeonorchesters Frick wurde auf dem Erlenhof in Wittnau gefeiert. Nach dem Erntedankgottesdienst, geleitet von Christoph Küng und begleitet vom AOF, konnte die bunte Stubete mit Schwyzerörgelischülerinnen und -schülern von Doris Erdin und Priska Herzog, einer Querflötistin mit ihrem Grossvater und einem Bassgeigenspieler starten. Das Echo vom Fricktal rundete die stimmungsvolle Stubete ab, wo zum Schluss auch noch getanzt wurde. Bei Speis und Trank ging die Zeit viel zu schnell vorbei. Das nächste Konzert findet am Samstag, 8. November, 20 Uhr, in der Mehrzweckhalle 1958 in Frick statt. (mgt)