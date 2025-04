10 000 Besucher am Feldschlösschen Brauereifest

Ein Fest für alle Sinne: Auch in diesem Jahr öffnete Feldschlösschen seine Schlosstore am letzten Samstag im April, um den Tag des Schweizer Bieres gemeinsam mit seinen Fans zu feiern. Ob

Bierliebhaber oder nicht, für die rund 10 000 Gäste gab es viel zu entdecken, erleben und lernen am Feldschlösschen Brauereifest. Während die Spezialführungen zu den geheimen oder nachhaltigen Ecken des Bierschlosses führten, konnten auf dem Brauerweg die einzelnen Schritte der Bierherstellung erlernt werden. Bei exklusiven Vorträgen gab es auf die Interessen zugeschnittenes Wissen rund um die Faszination Bier, Bier- und Food-Pairing oder alkoholfreies Bier.



Natürlich durften auch die Bierneuheiten zur Degustation oder für den Genuss nicht fehlen. Auch nicht-Bierliebhaber kamen auf ihre Kosten: Schon bei der Anreise mit der historischen Dampflok vom Bahnhof zum Festareal begann das Erlebnis und gemütliche Kutschenfahrten mit den prächtigen Brauereipferden begeisterten Gross und Klein. Die Spielfreudigen hatten Freude an

Harassenstapeln, XXL-Jenga und Vier-Gewinnt. Die treuesten Fans von Feldschlösschen nahmen ein Souvenir aus dem Fanshop mit oder traten dem neuen Feldschlösschen Club bei.



Organisiert und durchgeführt von den eigenen Mitarbeitenden

Verschiedene Food-Stände, kühle Getränke und Live-Musik verwandelten den Schalanderplatz mitten auf dem Brauereiareal in ein Festivalgelände. Ritschi und seine Band liessen dabei das

Publikum mit ihren Mundart-Hits tanzen und feiern. Zwischen den zwei Konzertauftritten rockte die Coverband «Fools Paradise» die Brauereibühne mit aktuellen Hits sowie Evergreens. Gastgebende und Organisatoren des Feldschlösschen Brauereifests waren auch in diesem Jahr rund 200 Brauereimitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen und Standorten mit ihren Familien und Freunden. (mgt)