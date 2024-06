Erster Platz für MG Gansingen

Die Musikgesellschaft Gansingen hat erfolgreich am Aargauischen Musiktag in Rohrdorf teilgenommen. Schon früh ging es los, um auch das Jugendspiel Geissberg – die MG Gansingen ist einer der Trägervereine – lautstark zu unterstützen. Die Musikgesellschaft Gansingen hat dann am Nachmittag das Publikum und den Experten mit dem Konzertstück «Dance with the Devil – Tanz mit dem Teufel» überzeugen können. Die grosse Herausforderung sollte aber noch kommen: die Marschmusik mit Evolutionen. Die Gansinger laufen Formationen und Figuren, die zu einer Geschichte werden. Dieses Jahr «Wild West – der letzte Gansinger Cowboy». Die Experten waren überzeugt, die MG erhielt noch nie erreichte 94 Punkte und den 1. Platz. Dirigiert wurde sie von Michel Byland und dem Vicedirigenten Andreas Hüsler (Choreografie) «vielen Dank!» Am Musiktag wurden auch verdiente Musikanten geehrt: Benno Hüsler, 60 Jahre; Walter Oeschger, 50 Jahre; Beat Oeschger, 35 Jahre; Regula Hüsler 25 Jahre, Christian Plüss, 25 Jahre. (mgt) Foto: zVg