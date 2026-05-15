Vom 2. bis 9. Mai wurde auf der Schiessanlage der Kleinkaliber-Schützen Gipf-Oberfrick, das 1. Kornbergschiessen für lizenzierte Schützen ausgetragen. Der Anlass lockte über 160 Schützinnen und Schützen aus nah und fern an. Es wurden teils exzellente Ergebnisse ...

Vom 2. bis 9. Mai wurde auf der Schiessanlage der Kleinkaliber-Schützen Gipf-Oberfrick, das 1. Kornbergschiessen für lizenzierte Schützen ausgetragen. Der Anlass lockte über 160 Schützinnen und Schützen aus nah und fern an. Es wurden teils exzellente Ergebnisse erzielt, die das hohe Niveau der regionalen und überregionalen Schützenszene unterstrchen. Das Feedback der Teilnehmenden fiel durchweg positiv aus. Die Kombination aus moderner Technik, sportlichem Ehrgeiz und der gastfreundlichen Atmosphäre machte die Premiere zu einem vollen Erfolg. Ein herzlicher Dank gilt dem gesamten Helferteam, der Gemeinde und den Sponsoren für die grosszügige Unterstützung. (mgt)