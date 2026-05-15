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1. Kornbergschiessen

  15.05.2026 Gipf-Oberfrick
Treffsichere Schützen. Foto: zVg
Treffsichere Schützen. Foto: zVg

Vom 2. bis 9. Mai wurde auf der Schiessanlage der Kleinkaliber-Schützen Gipf-Oberfrick, das 1. Kornbergschiessen für lizenzierte Schützen ausgetragen. Der Anlass lockte über 160 Schützinnen und Schützen aus nah und fern an. Es wurden teils exzellente Ergebnisse ...

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