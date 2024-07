1. August Feier auf der Allmend in Möhlin

Traditionell und bereichernd soll der 1. August in Möhlin gefeiert werden. Mit dabei sind erneut das FAZ Familienzentrum und die Pfadi mit ihrem Kinder- und Familienprogramm von 15 bis 18 Uhr. Um 16 Uhr bis 21 Uhr öffnet das Jam! seine Sommerlounge für Jugendliche. So können auch junge Menschen in chilliger Atmosphäre und bei Spiel&Spass die Bundesfeier geniessen. Zum 1.-August-Apéro lädt um 17 Uhr der Gemeinderat ein. Es sind alle Einwohnerinnen und Einwohner von Möhlin ganz herzlich dazu eingeladen. Anschliessend – Punkt 18 Uhr – eröffnet der Gemeindeammann mit der Festansprache offiziell die Feierlichkeiten. Den Anlass musikalisch begleiten, wird die Musikgesellschaft Möhlin. Um ca. 21.30 Uhr führen die Jungtambouren der FZR Möhlin den Kinder-Lampionumzug an und um 22.15 Uhr wird das Feuerwerk gezündet. Der Gemeinderat freut sich auf zahlreiche Gäste, wie es in einer Medienmitteilung heisst. (mgt)