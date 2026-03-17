1,4 Millionen für 141 Projekte

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  17.03.2026 Aargau

Aktive Stiftung Lebensraum Aargau der AKB

Die von der Aargauischen Kantonalbank vor fünf Jahren ins Leben gerufene Stiftung vergibt Unterstützungsbeiträge in verschiedenen Bereichen, welche die Lebensqualität erhöhen und den gesellschaftlichen Austausch ...

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