1,4 Millionen für 141 Projekte

Aktive Stiftung Lebensraum Aargau der AKB

Die von der Aargauischen Kantonalbank vor fünf Jahren ins Leben gerufene Stiftung vergibt Unterstützungsbeiträge in verschiedenen Bereichen, welche die Lebensqualität erhöhen und den gesellschaftlichen Austausch fördern. Im Jahr 2025 wurden über 1,4 Millionen Franken an insgesamt 141 Projekte gesprochen. Die unterstützten Vorhaben verteilen sich auf das gesamte Fördergebiet. Mit ihrer Arbeit will die AKB einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und zur nachhaltigen Entwicklung der Region leisten. Im Jurapark Aargau beispielsweise sensibilisiert das Projekt «Licht aus – Leben an» durch öffentliche Mitmachaktionen und Veranstaltungen für die Bedeutung der Nachtdunkelheit und zeigt Wege zur Reduktion von Lichtemissionen auf. Dieses Projekt wurde mit 30 000 Franken unterstützt. Im Fricktal erhielt die Spielgruppe im Asylzentrum in Frick 5000 Franken, das Rehmann Museum für die Umgestaltung des Skulpturengartens 20 000 Franken und der Pumptrack in Magden, welcher letztendlich von der Bevölkerung abgelehnt wurde, einen Beitrag von 3000 an die Initialkosten. Ende 2025 kam es zudem zu einem Wechsel in der Geschäftsführung: Per 1. Dezember hat Carol Müller die Geschäftsführung der Stiftung Lebensraum Aargau übernommen. Sie folgt auf Petra Miersch, welche die Stiftung in den Jahren seit ihrer Gründung massgeblich geprägt hat. (nfz)