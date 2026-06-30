Zwischen Bruthitze und Bestleistungen

Es wäre das Highlight im Jahreskalender von Turnvereinen: das Turnfest. Doch die Saison 2026 machte diesbezüglich vielen Vereinen einen Strich durch die ...

Am Talturnfest in Zeiningen machten Vereine aus dem Wegenstettertal aus Not eine Tugend und lieferten sich einen spannenden Wettkampf.

Am Talturnfest in Zeiningen machten Vereine aus dem Wegenstettertal aus Not eine Tugend und lieferten sich einen spannenden Wettkampf.

Es wäre das Highlight im Jahreskalender von Turnvereinen: das Turnfest. Doch die Saison 2026 machte diesbezüglich vielen Vereinen einen Strich durch die Rechnung. Schweizweit hatte es für Hunderte Riegen keinen Startplatz, da schlicht zu wenige Turnfeste organisiert wurden. Auch viele Riegen aus dem Wegenstettertal gingen leer aus.

Nachdem Ende 2025 klar wurde, dass man zu Hause bleiben muss, liessen das die Vereine aus Hellikon, Wegenstetten und Zeiningen nicht auf sich sitzen und planten ihr eigenes Turnfest. Nach monatelanger Vorbereitung war es schliesslich am Samstag, 20. Juni, soweit.

Auf der Sportanlage Brugglismatt in Zeiningen trafen sich acht Riegen zum Talturnfest: der TV Hellikon Damen, der TV Hellikon Herren, die Männerriege Hellikon, die Frauenriege und Männerriege Wegenstetten als Team, der STV Wegenstetten, die Frauenriege Zeiningen, die Männerriege Zeiningen und der TV Zeiningen, der mit 18 Turnerinnen und Turnern dabei war.

Bereits am Morgen brannte die Sonne vom Himmel, sodass neben den Sportutensilien auch Sonnencreme, Hüte, Sonnenbrillen und vor allem der Schatten gefragt waren. Da sich der Wettkampf bis zum frühen Abend hinzog, war derweil auch Durchhalten gefragt, da es unterdessen deutlich über 30 Grad auf der Sportanlage hatte. Doch die Turnerinnen und Turner zeigten vollen Einsatz und liessen sich von der Hitze nicht davon abbringen, ihre Leistungen aus dem Training zu zeigen oder gar zu überbieten. Nach so strengen Wettkämpfen schmeckte das Turnermenü aus der Festwirtschaft, die von der Pensioniertengruppe der Männerriege Zeiningen geführt wurde, erst recht gut.

Nachdem alle gesättigt waren, kam Spannung auf. Beim Rangverlesen wurden nicht nur einzelne Bestleistungen und die stärksten Riegen der verschiedenen Disziplinen geehrt, sondern auch die Gesamtrangliste wurde verkündet. Den ersten Platz holten sich die Männerriegler aus Hellikon, gefolgt von der Zeininger Männerriege und dem TV Hellikon Herren. Die Plätze nach dem Podest holte sich der TV Zeiningen gefolgt vom STV Wegenstetten, dem TV Hellikon Damen, der Frauenriege Zeiningen und der Frauenriege und Männerriege Wegenstetten.

Nun mussten die tollen Resultate natürlich ausgiebig gefeiert werden. Wie an den grossen Turnfesten war auch in Zeiningen noch lange nicht Feierabend, sodass die Turnerinnen und Turner noch manche heitere Stunde in Zeiningen verbrachten. Neben Drinks von der Bar, die vom Einbeiner-Plausch-Club Zeiningen geführt wurde, wurde auch die Geselligkeit genossen. (mgt)