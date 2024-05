Zweiter Platz für Irina Lützelschwab

Unter den schlussendlich 16 Klassierten am «Gravel Fondo Limburg» erkämpfte sich Radsportlerin Irina Lützelschwab aus Wallbach den eindrücklichen zweiten Rang. Damit hat sie sich für die WM in Belgien qualifiziert, die am 5. Oktober stattfindet.

Das «Gravel Fondo Limburg» ist ein professionell organisiertes Gravel-Rennen, das zur UCI Gravel World Series zählt und in Valkenburg, Holland, stattfand. 1500 Radsportler nahmen dieses Jahr teil. Im Elite-Frauen-Team waren 27 Fahrerinnen gemeldet, 20 fanden sich am Start ein.

Bei misslichen Wetterverhältnissen absolvierte Irina Lützelschwab die 105 Kilometer lange und mit 1200 Höhenmetern gespickte Rundstrecke mit einer Zeit von 3:23:50. Damit klassierte sich die Ausdauer Mountain-Bikerin nur zwei Minuten hinter der Tagessiegerin Tessa Neefjes aus Holland und nahm der Drittplatzierten Wendy Oosterwond, ebenfalls Holländerin, fast anderthalb Minuten ab. Wie die 28-jährige Fricktalerin berichtet, habe sie einen schlechten Start erwischt und damit eine hintere Position im Athletinnen-Feld in Kauf nehmen müssen, zudem sei sie nach zirka 20 Kilometern von 200 bis 300 Männern «überrollt» worden, welche zwei Minuten nach ihrem Frauenfeld gestartet seien. Lützelschwab meint weiter: «Ich kämpfte alleine gegen den Wind und das Chaos, und meine Beine hätten besser sein können, auf der schönen Strecke, die mit ein paar technischen schnellen Trails nicht ohne war.» Abschliessend äussert Irina Lützelschwab, dass sie mit dem zweiten Rang sehr zufrieden sei und gleichzeitig viel an Erfahrung, vor allem taktischer Natur, gewonnen habe. Das nächste wichtige Gravel-Rennen findet bereits in zwei Wochen, am 11. Mai, in Aachen (Deutschland) statt. (mgt)