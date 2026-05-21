Zweirad-Aufstiege am Auffahrtstag

Mit dem traditionellen Heubergrennen am Auffahrtstag setzte der Velo-Club «Glückauf» Kaisten seine Clubmeisterschaft 2026 fort. Die Kaister Velofahrer zeigten beim Aufstieg zum Rütihof gute Leistungen.

Kaister Radler zeigten gute Leistungen

Mit dem traditionellen Heubergrennen am Auffahrtstag setzte der Velo-Club «Glückauf» Kaisten seine Clubmeisterschaft 2026 fort. Die Kaister Velofahrer zeigten beim Aufstieg zum Rütihof gute Leistungen.

Das Heubergrennen am Auffahrtstag wurde vom Start an animiert gefahren. Marcel Herzog forcierte gleich zu Beginn der Steigung das Tempo und konnte sich leicht absetzen. Markus Mutter blieb ihm anfangs am Hinterrad. Nach der ersten Rampe gelang es Marcel Herzog, den Vorsprung auf Mutter kontinuierlich auszubauen. Auf dem Heuberg beim Restaurant Rütihof überquerte Marcel Herzog als Solosieger die Ziellinie. Hinter ihm folgten Markus Mutter als Zweiter vor dem Drittplatzierten, dem Vereinspräsidenten Oliver Müller.

Bester Schüler war Fabio Abbühl. Auch die weiteren Fahrer erreichten erfolgreich das Ziel beim Restaurant Rütihof. Anschliessend genossen alle die Vereinsgeselligkeit in der Gaststätte. (HM/)