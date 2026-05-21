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Zweirad-Aufstiege am Auffahrtstag

  21.05.2026 Kaisten, Sport
Das Podium vom Heubergrennen, von links: Markus Mutter, Marcel Herzog sowie Oliver Müller. Foto: zVg
Das Podium vom Heubergrennen, von links: Markus Mutter, Marcel Herzog sowie Oliver Müller. Foto: zVg

Kaister Radler zeigten gute Leistungen

Mit dem traditionellen Heubergrennen am Auffahrtstag setzte der Velo-Club «Glückauf» Kaisten seine Clubmeisterschaft 2026 fort. Die Kaister Velofahrer zeigten beim Aufstieg zum Rütihof gute Leistungen.

Das Heubergrennen am ...

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