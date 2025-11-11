Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Zweimal einen Gang zurückschalten?

  11.11.2025 Herznach-Ueken
Grosses Interesse am Infoabend zu den zwei Haupttraktanden der bevorstehenden Gemeindeversammlung. Foto: Simone Rufli
Grosses Interesse am Infoabend zu den zwei Haupttraktanden der bevorstehenden Gemeindeversammlung. Foto: Simone Rufli

Gegen 150 Personen fanden sich am Donnerstag zum Infoabend im Gemeindesaal in Herznach ein. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Traktanden der bevorstehenden «Gmeind» die Menschen in Herznach-Ueken bewegen.

Simone Rufli

Viel zu reden gab Traktandum ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote