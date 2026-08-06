Zwei Vereine, ein Klang

Anlässlich des Nationalfeiertags durften die Musikgesellschaft Möhlin und die Musikgesellschaft Zeiningen erstmals gemeinsam die Bundesfeiern in beiden Gemeinden musikalisch umrahmen.

Den Auftakt bildete die Feier auf der Allmend in Möhlin, bevor die Musikerinnen und Musiker gemeinsam nach Zeiningen weiterzogen und dort mitten im Dorf für festliche Stimmung sorgten. Unter der Leitung von Dirigent Markus Tannenholz begeisterte die gemeinsame Formation beider Musikgesellschaften mit einem abwechslungsreichen Konzertprogramm. Den feierlichen Höhepunkt bildete die gemeinsam gespielte Schweizer Nationalhymne. Ergänzt wurde die Feier in Zeiningen durch die Ansprachen, den traditionellen Lampionumzug – aufgrund der Trockenheit ohne Höhenfeuer – sowie die Festwirtschaft des Turnvereins. Die gelungene Zusammenarbeit der beiden Musikgesellschaften zeigte eindrücklich, wie Musik Menschen und Gemeinden verbindet. «Der gemeinsame Auftritt war ein voller Erfolg und machte Lust auf weitere musikalische Projekte», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt/nfz)