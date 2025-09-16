Zwei starke Persönlichkeiten für Laufenburg/Sulz

Mit grosser Überzeugung unterstützen wir die Kandidatur von Martin Steinacher und Dieter Deiss für den Stadtrat und empfehlen Martin Steinacher auch als Vizeammann. Beide bringen ein beeindruckendes soziales Wissen mit und dazu jene Eigenschaften, die unsere Stadt dringend ...

Mit grosser Überzeugung unterstützen wir die Kandidatur von Martin Steinacher und Dieter Deiss für den Stadtrat und empfehlen Martin Steinacher auch als Vizeammann. Beide bringen ein beeindruckendes soziales Wissen mit und dazu jene Eigenschaften, die unsere Stadt dringend braucht: Volksnähe, Führungsstärke und ein echtes Engagement für die Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ebenso haben beide die Möglichkeit, ihr Berufsumfeld so zu gestalten, dass ihnen die nötige Zeit für das Amt zur Verfügung steht.

In verschiedenen Vereinen engagiert, setzen sie sich mit Herzblut für das Gemeinwohl ein. Ihre Nähe zur Bevölkerung zeigt sich sowohl in politischen Aufgaben als auch im priva- ten Umfeld, wo wir bereits mehrfach mit ihnen erfolgreich zusammenarbeiten durften. Sie hören zu, verstehen die Anliegen der Menschen und handeln anpackend – genau das, was eine zukunftsorientierte Stadtführung ausmacht. Martin Steinacher und Dieter Deiss stehen für eine Politik, die gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern gestaltet wird. Ihre Vision für unsere Stadt ist klar und verbindlich: Eine lebenswerte, moderne und solidarische Gemeinschaft, in der alle ihren Platz haben.

Wir sind überzeugt, dass sie mit ihrer Kompetenz und ihrem Engagement unsere Stadt erfolgreich in die Zukunft führen werden. Deshalb erhalten sie unsere volle Unterstützung – und hoffentlich auch Ihre Stimme!

BRUNO UND CLAUDIA STÄUBLE, LORENZ UND SONJA OBRIST, CHRISTOPH HOFMANN UND HANSPETER WEISS, SULZ