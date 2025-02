Zwei Personen vermisst nach Wohnhausbrand

Ein Grossaufgebot an Rettungskräften war am Mittwochabend im Einsatz.

Eine Vielzahl an Meldungen erreichte am Mittwoch, um 20.15 Uhr, die Kantonale Notrufzentrale der Kantonspolizei Aargau. Die Anrufenden berichteten von einer Explosion und einem Einfamilienhaus im Vollbrand. Umgehend rückte ein Grossaufgebot der Feuerwehr, Ambulanz und der Polizei nach Staufen aus. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte befand sich das Haus bereits in Vollbrand. Die Wände des mehrheitlich aus Holz gebauten Gebäudes waren eingestürzt. Die Feuerwehr startete sofort mit den Lösch- und Rettungsarbeiten. Sämtliche umliegende Häuser mussten in einer ersten Phase evakuiert werden. Aktuell werden zwei Personen, die im betroffenen Haus wohnhaft sind, vermisst. Die evakuierten Anwohner oder andere Personen blieben unverletzt. Beim Einsatz verletzte sich ein Angehöriger der Feuerwehr. Die Schürfwunden wurden vor Ort behandelt. Der Sachschaden ist immens. Nach aktuellem Kenntnisstand befanden sich im Wohnhaus zudem drei Schlangen. Die Feuerwehr war mit den Löscharbeiten stark gefordert. Das Brandobjekt war stark einsturzgefährdet. Auch kam es zu einem Brandübergriff auf ein benachbartes Gebäude. Der Brand konnte in der zweiten Nachthälfte gelöscht werden. Der angrenzende Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Lenzburg und Seon wurde wegen des Brandes kurzzeitig eingeschränkt. Aktuell laufen die Ermittlungen der Kantonspolizei Aargau. Die Brandursachenermittlung und weitere Einsatzkräfte stehen weiterhin im Einsatz.