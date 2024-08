Zwei Personen im Rhein vermisst

Seit Sonntagabend gegen 20.30 Uhr sind zwei Personen im Rhein bei Hohentengen-Herdern vermisst. Vier Personen konnten gerettet werden. Die sechs Personen hatten sich im Wasser am Uferbereich eines dortigen Zuflusses zum Rhein aufgehalten. Alle sind Nichtschwimmer. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand begaben sie sich zu weit ins Wasser, verloren am steilen Ufer den Boden unter Füssen und wurden von der Strömung in den Rhein gezogen. Zur Hilfe eilende Familienangehörige konnten vier aus dem Wasser retten. Auch in einer gross angelegten grenzüberschreitenden Rettungsaktion konnten die zwei noch vermissten Personen nicht mehr gefunden werden. Sie gelten als vermisst. Bei den vermissten Personen handelt es sich um eine 29-jährige Frau und um eine 15 Jahre alte Jugendliche. Die Suche wird g weitergeführt. Zwei der geretteten Personen mussten medizinisch versorgt werden.

Neben der Schweizer und deutschen Polizei sowie verschiedenen Rettungskräften beidseits des Rheins kamen auch Taucher, zwei Rettungshubschrauber und eine Drohne bei der Suche zum Einsatz. Gegen 23:30 Uhr war die Suche am Sonntagabend eingestellt worden.