«Zwei für Möhlin» – bitte weiter so!

  02.09.2025 Leserbriefe

In den letzten Jahren haben Hans Metzger und Loris Gerometta im Gemeinderat bewiesen, dass sie Verantwortung übernehmen und das Wohl von Möhlin im Blick haben. Sie sind ansprechbar, bodenständig und setzen sich für eine Gemeindepolitik ein, die von der Bevölkerung ...

