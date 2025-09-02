«Zwei für Möhlin» – bitte weiter so!

In den letzten Jahren haben Hans Metzger und Loris Gerometta im Gemeinderat bewiesen, dass sie Verantwortung übernehmen und das Wohl von Möhlin im Blick haben. Sie sind ansprechbar, bodenständig und setzen sich für eine Gemeindepolitik ein, die von der Bevölkerung ...

In den letzten Jahren haben Hans Metzger und Loris Gerometta im Gemeinderat bewiesen, dass sie Verantwortung übernehmen und das Wohl von Möhlin im Blick haben. Sie sind ansprechbar, bodenständig und setzen sich für eine Gemeindepolitik ein, die von der Bevölkerung mitgetragen wird. Dabei haben sie das Fingerspitzengefühl fürs Ganze, fördern Entwicklung, ohne die Identität des Dorfes aufs Spiel zu setzen. Qualität statt blindes Wachstum, Zusammenarbeit statt Egoismus, das ist die Haltung, die Möhlin vorwärtsbringt.

Die Kandidatur von Loris Gerometta als Gemeindeammann ist für mich ein grosser Gewinn. In der laufenden Amtsperiode konnte ich mich von seiner Erfahrung, seinem Engagement und seiner Willenskraft persönlich überzeugen. Seine Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und zukunftsorientierte Entscheidungen zu treffen, hat mich vollkommen überzeugt. Darüber hinaus pflegt er den Kontakt zu uns Bürgerinnen und Bürgern und ist stets für offene Diskussionen bereit. Das ist eine wertvolle Eigenschaft, die in der heutigen Zeit oft zu kurz kommt. Darum wähle ich am 28. September Hans Metzger und Loris Gerometta, weil sie nicht nur verwalten, sondern Möhlin mitgestalten.

CHRISTINE GREMPER MÖHLIN