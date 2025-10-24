Immobilien
Zwei Esel-Fohlen im Zolli

  24.10.2025 Basel
Die Nachzuchten im Basler Zolli leisten einen wertvollen Beitrag zum Erhalt der Somali-Wildesel. Foto: zVg
Nachwuchs bei den Somali-Wildeseln

Im Zoo Basel wächst die Gruppe der Somali-Wildesel weiter. In den vergangenen Monaten wurden zwei Fohlen geboren. Ein weiteres Jungtier wird in Kürze erwartet. Laut der Roten Liste gefährdeter Tierund Pflanzenarten der Weltnaturschutzunion ...

