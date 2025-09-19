Zwei erfahrene Persönlichkeiten für ein starkes Laufenburg

Als Präsident der Mitte Bezirk Laufenburg, Bürger von Laufenburg und Grossrat des Bezirks liegt mir unsere Gemeinde und ihre Zukunft besonders am Herzen. Gerade in politisch anspruchsvollen Zeiten braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen, Sachverstand mitbringen und ...

Als Präsident der Mitte Bezirk Laufenburg, Bürger von Laufenburg und Grossrat des Bezirks liegt mir unsere Gemeinde und ihre Zukunft besonders am Herzen. Gerade in politisch anspruchsvollen Zeiten braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen, Sachverstand mitbringen und Herzblut für unsere Gemeinde zeigen.

Mit Christian Winter und John Warpelin stellen sich zwei Persönlichkeiten zur Wahl, die genau das verkörpern: Erfahrung, Kompetenz und Verankerung in unserer Gemeinde – und zwar in allen Ortsteilen.

Christian Winter – seit Jahrzehnten in Laufenburg engagiert – bringt als Elektroingenieur und globaler Produkt-Manager nicht nur berufliche Expertise, sondern auch langjährige politische Erfahrung mit. Ob in der Finanzkommission, als Präsident der Mitte Laufenburg oder im Vorstand von lokalen Organisationen: Er kennt die Zahlen, die Menschen und die Herausforderungen unserer Gemeinde und setzt sich für ein echtes Miteinander ein.

John Warpelin – ehemaliger Polizist und Informatikfachmann – ist ein Macher, der hinsteht, wenn es Verantwortung braucht. Als Präsident der Stadtschützen, Finanzverantwortlicher der Hela und des Museumsvereins sowie stolzer Eigentümer der «alten Apotheke» am Laufenplatz lebt er, was es heisst, sich mit Laufenburg zu identifizieren. Auch er versteht: Nur wenn sich alle Ortsteile respektiert und eingebunden fühlen, kann unsere Gemeinde ihre volle Stärke entfalten.

Beide sind nicht nur fachlich stark, sondern auch persönlich geerdet. Sie wissen: Laufenburg und Sulz sind gemeinsam stärker. Und sie packen an, anstatt nur zu reden. Liebe Laufenburgerinnen und Laufenburger: Unterstützen wir mit unserer Stimme diese beiden Kandidaten. Denn mit Winter und Warpelin gewinnt unsere Gemeinde an Kompetenz, Verlässlichkeit und Zukunftskraft.

DANIELE MEZZI, GROSSRAT UND PRÄSIDENT DIE MITTE BEZIRK LAUFENBURG