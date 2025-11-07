Immobilien
Zuzgen, Zeiningen – und nicht wegwerfen

  07.11.2025 Zeiningen

Morgen Samstag, 8. November, findet von 9.30 bis 14 Uhr in der Turnhalle Mitteldorf in Zeiningen der 13. Bring- und Holtag Zeiningen/Zuzgen statt. Es handelt sich um eine Gratisbörse von guterhaltenen Gegenständen für die Zeininger und Zuzger Bevölkerung. Das ...

