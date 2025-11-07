Zuzgen, Zeiningen – und nicht wegwerfen

Morgen Samstag, 8. November, findet von 9.30 bis 14 Uhr in der Turnhalle Mitteldorf in Zeiningen der 13. Bring- und Holtag Zeiningen/Zuzgen statt. Es handelt sich um eine Gratisbörse von guterhaltenen Gegenständen für die Zeininger und Zuzger Bevölkerung. Das ...

Morgen Samstag, 8. November, findet von 9.30 bis 14 Uhr in der Turnhalle Mitteldorf in Zeiningen der 13. Bring- und Holtag Zeiningen/Zuzgen statt. Es handelt sich um eine Gratisbörse von guterhaltenen Gegenständen für die Zeininger und Zuzger Bevölkerung. Das «Beizli» wird von der Energiekommission Zeiningen betrieben. (mgt/nfz)