Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Zuzgen plant nicht für Senioren

  16.09.2025 Leserbriefe

Am 28. September 2025 wird in Zuzgen über einen Planungskredit Zusatz von 38 000 Franken für die Erschliessung «Untere Rausmatt» über die Strasse «Raus» abgestimmt. Befürworter haben das Referendum gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse ergriffen. Am ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote