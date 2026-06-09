Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Zuwanderung bremsen – aber nicht so

  09.06.2026 Leserbriefe

«Nachhaltigkeitsinitiative» heisst die Volksinitiative für einen Bevölkerungsdeckel, über welche wir am 14. Juni zu befinden haben. Mit Nachhaltigkeit hat das Anliegen allerdings überhaupt nichts zu tun. Stattdessen droht bei einer Annahme das blanke Chaos: Wer ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote