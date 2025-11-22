Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Zusicherung des Gemeindebürgerrechts

  22.11.2025 Kaisten
Über Einbürgerungsgesuche soll künftig der Gemeinderat direkt entscheiden können. Foto: Susanne Hörth
Über Einbürgerungsgesuche soll künftig der Gemeinderat direkt entscheiden können. Foto: Susanne Hörth

Bisher entschied in Kaisten die Gemeindeversammlung über die Einbürgerungsgesuche. Die Kompetenz soll nun an den Gemeinderat übertragen und damit eine entsprechende Änderung der Gemeindeordnung vorgenommen werden.

Susanne Hörth

Für insgesamt 14 ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote