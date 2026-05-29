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Zusammenarbeit statt Interessenkonflikte

  29.05.2026 Leserbriefe

Zum Thema Selbstdispensation der Hausärzte.
Wie wichtig klare Rollen im Gesundheitswesen sind, führt uns täglich vor Augen, dass die klare Aufgabenteilung und Unabhängigkeit sowie ein Miteinander der Gesundheitsberufe auch in der Praxis ...

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