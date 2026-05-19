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Zusammen sicher in Möhlin

  19.05.2026 Leserbriefe

Die grosse Mehrheit der Gemeindeversammlung sowie der Gemeinderat und die UVEK-Verkehrskommission Möhlin haben letztes Jahr auf Basis der Bevölkerungsumfrage einen richtungsweisenden Entscheid gefällt. Die Strassen sollen sicherer und damit der Gemeindeauftrag erfüllt ...

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