Zur Rheinfelder Eiche

Zum Leserbrief «Beim Schenken mehr denken» von Jürg Keller. NFZ vom 16. Dezember

O Kellermann, o Kellermann

Was stellst du denn schon wieder

an!

Missgönnst dem Mazzi seinen Platz

Mit einer Schnauze wie ein Spatz!

Du gönnst ihm keinen Baum im

Wald

Und bezweifelst sein' Verstand

Für das Gehölz und seinen Wert,

Das er zu wenig kennt und ehrt ...

Was soll denn das Gelaber wieder

Im Leserbrief, so peinlich bieder?

Gönn' Franco Mazzi seinen Ruf,

Den er sich höchst persönlich schuf. HANSJÖRG RINIKER, RHEINFELDEN