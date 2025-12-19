Zur Rheinfelder Eiche

Zur Rheinfelder Eiche19.12.2025 Leserbriefe
Zum Leserbrief «Beim Schenken mehr denken» von Jürg Keller. NFZ vom 16. Dezember
O Kellermann, o Kellermann Zum Leserbrief «Beim Schenken mehr denken» von Jürg Keller. NFZ vom 16. Dezember O Kellermann, o Kellermann HANSJÖRG RINIKER, RHEINFELDEN
Was stellst du denn schon wieder
an!
Missgönnst dem Mazzi seinen Platz
Mit einer Schnauze wie ein Spatz!
Was stellst du denn schon wieder
an!
Missgönnst dem Mazzi seinen Platz
Mit einer Schnauze wie ein Spatz!
Du gönnst ihm keinen Baum im
Wald
Und bezweifelst sein' Verstand
Für das Gehölz und seinen Wert,
Das er zu wenig kennt und ehrt ...
Was soll denn das Gelaber wieder
Im Leserbrief, so peinlich bieder?
Gönn' Franco Mazzi seinen Ruf,
Den er sich höchst persönlich schuf.
Zum Leserbrief «Beim Schenken mehr denken» von Jürg Keller. NFZ vom 16. Dezember
O Kellermann, o Kellermann
HANSJÖRG RINIKER, RHEINFELDEN