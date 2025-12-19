Immobilien
Zur Rheinfelder Eiche

  19.12.2025 Leserbriefe

Zum Leserbrief «Beim Schenken mehr denken» von Jürg Keller. NFZ vom 16. Dezember

O Kellermann, o Kellermann
Was stellst du denn schon wieder
an!
Missgönnst dem Mazzi seinen Platz
Mit einer Schnauze wie ein Spatz!

