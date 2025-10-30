Zum Kreiselschmuck

Meine Gedanken kreisen um die als Schmuck vorgesehene Betonskulptur, welche die Salzentstehung vor Tausenden von Jahren in ...

Zur Umgestaltung des Salinen-Kreisels liegt das Baugesuch auf. Die folgenden Bemerkungen sind nicht als Einspruch gegen dieses Gesuch zu verstehen.

Zur Umgestaltung des Salinen-Kreisels liegt das Baugesuch auf. Die folgenden Bemerkungen sind nicht als Einspruch gegen dieses Gesuch zu verstehen.

Meine Gedanken kreisen um die als Schmuck vorgesehene Betonskulptur, welche die Salzentstehung vor Tausenden von Jahren in unserer Gegend symbolisieren soll. Warum die eventuell noch am Altertum interessierten Geologen bemühen, da eine zeitgemässe und allen verständliche Lösung so nahe ist? An verschiedenen Standorten in unserer Gegend stehen kaum noch beachtete alte Bohrtürme. Einer dieser Bohrtürme, in die Mitte des Kreisels gestellt, würde die wichtige Bedeutung der Salzgewinnung zeitnäher symbolisieren. Neben dem Loki-Kreisel in Rheinfelden würde es in Möhlin einen Bohrturm-Kreisel geben.

MARIO STRÄHL, MÖHLIN