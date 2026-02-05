Zum Jubiläum gibt es ein Fest

Am 1. Faissen 2022 beschlossen drei Kaister Freunde: «Kommt, wir machen an dieser Fasnacht einen Fasnachtswagen und nehmen damit an der Chaischter Fasnacht teil.» Bereits einen Tag nach diesem Entschluss wurde für das ...

Fünf Jahre «Luz-Buebe Chaischtä»

Am 1. Faissen 2022 beschlossen drei Kaister Freunde: «Kommt, wir machen an dieser Fasnacht einen Fasnachtswagen und nehmen damit an der Chaischter Fasnacht teil.» Bereits einen Tag nach diesem Entschluss wurde für das Vorhaben nach einem Anhänger gesucht und ein solcher auch schnell gefunden. Der Wagenbau stellte jedoch eine andere Herausforderung dar. Gingen doch zwei der drei Freunde noch eine Woche Skifahren. Aufgeschoben heisst aber nicht aufgehoben. Der Fasnachtswagen wurde in der Woche vom 3. Faissen in vier intensiven Bauetappen gebaut.

«Bauabnahme»

Am Fasnachtssamstag 2022 begutachtete Narrenvater Marco Zaugg den Wagen. Sein Statement war wichtig, um zu erfahren, ob der Luz-Buebe-Wagen überhaupt an der Chaischter Strossefasnacht am Umzug teilnehmen konnte. In den Folgejahren wurde der Wagen stets etwas optimiert. In diesem Jahr können die Luz-Buebe mit Daniel Rehmann, Marc Baltischwiler und Reto Schmid bereits ihr 5-Jahre-Jubiläum feiern. Was liegt da näher, als es mit einem Fasnachtsanlass in der Mehrzweckhalle zu feiern. Am kommenden Samstag, 7. Februar, ist es nun so weit: die erste Luz-Buebe-Night findet in und um die Kaister Mehrzweckhalle statt. Die drei Gründer danken allen, welche sie in irgendeiner Form in den letzten Jahren unterstützt haben und es auch weiterhin tun möchten. (mgt)

www.luzbuebe.ch