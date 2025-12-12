Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Zum Fricker Bahnhofareal

  12.12.2025 Leserbriefe

Variante Postauto-Haltstellen unterirdisch

Gemäss einem Zeitungsbericht ist die Projektierung des Bahnhofareals Frick mit Einladung zur Offertstellung an die Ingenieurbüros gestartet worden. Als Zug- oder Durchfahrer, hoffe ich, dass auch ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote