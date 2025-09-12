Zu den Rheinfelder Wahlen am 28. September.

Stadträtin und Grossrätin Claudia Rohrer stellt sich als Nachfolgerin von Stadtammann Franco Mazzi als erste Frau Stadtammann zur Verfügung, mit ihr als Vizeammann Benjamin Steiger. Das freut mich sehr und ich hoffe, dass beide mit vielen Stimmen gewählt werden. Die Zukunft gemeinsam gestalten, ein schönes Motto für unser lebens- und liebenswertes Rheinfelden. Mir ist es wichtig, dass Rheinfelden sich weiterhin in allen Bereichen erfolgreich entwickeln wird. Mit einer starken Verwaltung, wo viele engagierte Menschen jeden Tag ihre Arbeit bestmöglichst leisten, stehen uns auch in einem schwieriger werdenden wirtschaftlichen Umfeld viele Türen offen, um unsere Zukunft am besten gemeinsam zu gestalten. In unserer Stadt und Region leben spannende Menschen, einige bringen ihre Talente und ihre Erfahrungen in den Kommissionen und Arbeitsgruppen bereits ein, viele gilt es noch dafür zu motivieren. Als ehemalige SP-Frau Vizeammann ist es mir wichtig, dass generationenübergreifene Projekte noch viel mehr zum Fliegen kommen, z.B. ein Mehrgenerationenhaus. Ich habe letzte Woche die Gelegenheit genutzt, in die Sommerakademie hier in Rheinfelden hinein zu schnuppern. Da habe ich diese Idee wieder auf der Ideensammlung der jungen auszubildenden Fachleute gefunden! Mit den damaligen Kolleginnen und Kollegen aus Badisch Rheinfelden haben wir vor über 20 Jahren schon daran gearbeitet, das Rote Haus als Begegnungszentrum ist dabei herausgekommen.

Wenn man will, dann kann man in Rheinfelden einiges bewirken. Deshalb bitte ich Sie, wählen Sie und geben Sie denjenigen, die sich zur Verfügung stellen gemäss Ihren Werten und politischen Anschauungen die Stimme. Gerne empfehle ich Ihnen für die GPFK die erfahrenen Christian Müller, Gregor Spuhler und Christine Ziegler sowie den neuen Kandidaten Ryan Kougionis.

BRIGITTE RÜEDIN, RHEINFELDEN