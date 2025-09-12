Immobilien
Zu zweit am Klavier

  12.09.2025 Kultur
Halena Simon (rechts) und Liudmyla Polova werden den Zuschauern, als Botschafterinnen der Musik, die vierhändig gespielten Werke näherbringen. Foto: zVg
Klavierkonzert in Bözen

Die beiden Ukrainerinnen Halena Simon und Liudmyla Polova spielen am Sonntag, 14. September, 17 Uhr, im Gemeindesaal in Bözen ein Konzert.

Halena Simon ist Konzertpianistin und unterrichtet Musik an der Schule Bözen. Wer letztes Jahr bei der ...

