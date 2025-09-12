Zu zweit am Klavier

Klavierkonzert in Bözen

Die beiden Ukrainerinnen Halena Simon und Liudmyla Polova spielen am Sonntag, 14. September, 17 Uhr, im Gemeindesaal in Bözen ein Konzert.

Halena Simon ist Konzertpianistin und unterrichtet Musik an der Schule Bözen. Wer letztes Jahr bei der Eröffnung des Adventsfensters der «Alterssiedlung Gässlimatt» dabei war, erinnert sich, wie der Schülerchor den Anlass unter ihrer Leitung freudig musikalisch umrahmte. Sie ist in Lwiw (Ukraine) geboren und stammt aus einer Musikerfamilie. Sie absolvierte ihr Musikstudium in Lwiw und Kyjiw mit Auszeichnung. Danach folgte ein weiteres Studium an der Musikhochschule in Basel (Konzertklasse Prof. Rudolf Buchbinder). Neben ihrem Studium nahm sie aktiv an verschiedenen Meisterkursen teil. Sie tritt weiterhin regelmässig als Solistin, Kammermusikerin und Begleiterin auf.

Liudmyla Polova wurde in Kyjiw in der Ukraine geboren. Nach dem Abschluss mit Auszeichnung an der Musik-Akademie in Kyjiw arbeitete sie zwei Jahre als Korrepetitorin in der spezialisierten Musikschule für begabte Kinder und als Kammermusikerin mit dem Streichquartett «Cordes». Ihr starkes Interesse für historische Aufführungspraxis führte sie an die Schola Cantorum Basiliensis, wo sie historisches Klavier (Hammerklavier) und Kammermusik bei Prof. Eduardo Torbianelli studierte. Diesen Masterstudiengang schloss sie 2013 erfolgreich ab. Neben ihrem Studium nahm sie aktiv an verschiedenen Meisterkursen teil. Als Solistin spielte sie mit dem nationalen Kammerund dem Symphonieorchester der Ukraine, ist Preisträgerin von nationalen und internationalen Wettbewerben und hat an verschiedenen Festivals teilgenommen. Sie tritt weiterhin regelmässig als Solistin, Kammermusikerin und Begleiterin auf. Zudem leitet sie seit 2014 eine Klavierklasse an der Musikschule Riehen.

Die beiden Pianistinnen haben für das Konzert «Im Land der Berge und Seen» fünf Komponisten ausgewählt. Diese stammen aus Ländern, die von wundervollen Landschaften geprägt sind und die Musik der Komponisten beeinflusst haben. (mgt)