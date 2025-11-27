Immobilien
«Zu viele Ressourcen zur Lösung von Krisen aufgewendet»

  27.11.2025 Zeihen
Die Gemeindeversammlung entscheidet morgen Freitag darüber, ob an der Schule in Zeihen die Schulsozialarbeit eingeführt werden soll. Foto: Simone Rufli
Die Gemeindeversammlung entscheidet morgen Freitag darüber, ob an der Schule in Zeihen die Schulsozialarbeit eingeführt werden soll. Foto: Simone Rufli

Schulsozialarbeit soll Zeihens Lehrpersonen entlasten

Viele Schulen kennen das Angebot bereits, die Schule Zeihen muss bisher ohne auskommen. Ab März 2026 soll die Schulsozialarbeit nun aber auch an der Schule Zeihen eingeführt werden. Vorausgesetzt, die Zustimmung der ...

