Das Zone-30-Fest hat am 30. Mai viele Besucherinnen und Besucher angelockt. Trotz des dichten Veranstaltungsprogramms in der Region war die Resonanz bei idealem Wetter gross. Die Aktion mit interessanten Gesprächen, Spiel- und Wasserspass, einem reichhaltigen Buffet und toller musikalischer Unterhaltung hallt positiv nach. (mgt)