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Zone-30-Fest

  12.06.2026 Herznach-Ueken
Die IG 30 bedankt sich bei den Beteiligten für den gelungenen Nachmittag. Foto: zVg
Die IG 30 bedankt sich bei den Beteiligten für den gelungenen Nachmittag. Foto: zVg

Das Zone-30-Fest hat am 30. Mai viele Besucherinnen und Besucher angelockt. Trotz des dichten Veranstaltungsprogramms in der Region war die Resonanz bei idealem Wetter gross. Die Aktion mit interessanten Gesprächen, Spiel- und Wasserspass, einem reichhaltigen Buffet und toller musikalischer Unterhaltung hallt positiv nach. (mgt)

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