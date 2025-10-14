Zolli-Baustellen im Fokus

Rund ein Jahr nach Vorstellung des Masterplans «Zolli 2049» orientierte der Zoo Basel über den aktuellen Projektstand bei den beiden Ende 2024 gestarteten Infrastrukturbauten «Zoo-Parking» unter dem Erdbeergraben und «Verwaltungsneubau» an der Oberwilerstrasse.

Der Zoo Basel präsentierte vor einem Jahr seine Entwicklungsund Erweiterungspläne für die kommenden 25 Jahre (Masterplan «Zolli 2049). Die Umsetzung des Masterplans startete mit dem Baubeginn des Zoo-Parkings unter dem Erdbeergraben sowie der Aufstockung des Betriebsgebäudes, die aufgrund der Verlegung der Büroräume vom Haupteingang nötig ist. Die beiden Projekte bilden die Grundlage für die Erweiterung des Zoo Basel auf den heutigen Zoo-Parkplatz.

Besondere Anforderungen und Timing

Nach den erforderlichen Baumfällungen entlang der Binningerstrasse im November 2024 begann am 6. Januar 2025 der Bau des Zoo-Parkings unter dem Erdbeergraben. Die Arbeiten starteten mit der umfassenden Einrichtung und Sicherung der Baustelle. Dazu gehörte auch die Sperrung des Erdbeergrabens für sämtlichen Verkehr. Weiter wurde ein Schutzgerüst in Richtung des Gleisfelds der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) errichtet. Dafür mussten teilweise Fahrbahnmasten und Oberleitungen verlegt werden. Auch eine Stützwand, die der Sicherung der Baugrube dient, wurde erstellt.

Durch die besondere Lage zwischen Gleisfeld und Binningerstrasse ist das Bauvorhaben sehr komplex. Insbesondere, weil der Verkehr auf Schiene und Strasse zu jeder Zeit sichergestellt sein muss. Auch ist es aufgrund der engen Platzverhältnisse nicht möglich, die Baugrube zur Sicherung abzuböschen. Eine Stützwand, bestehend aus 250 Grossbohrpfählen, muss den Abschluss der Baugrube bilden. Um diese dauerhaft zu stabilisieren, werden sogenannte Ankerlagen installiert. Ein Anker besteht aus mehreren Stahlseilen, die bis zu 25 Meter tief unter den SBB-Gleisen resp. der Binningerstrasse fixiert werden. Die Planung sieht vor, dass die Arbeiten bis Frühjahr 2026 abgeschlossen sind. Ab April 2026 beginnt der Rohbau des Parkings. Dieser dürfte im Sommer 2027 fertig sein. Die Vollendung und Inbetriebnahme des Parkhauses sind für Ende 2027 geplant.

Permanente Überwachung

Um den Bahnbetrieb nicht zu gefährden, wird das Gleisfeld der SBB rund um die Uhr überwacht. Drei Messstationen sowie 450 Messprismen auf Gleisschwellen, Stützmauern, Brückenwiderlagern und Fahrleitungsmasten sind dafür im Einsatz.

Der Baustart am Verwaltungsneubau oberhalb des bestehenden Betriebsgebäudes erfolgte im Herbst 2024. Das Gebäude an der Oberwilerstrasse 131 wird um drei Etagen aus Holz aufgestockt. Aktuell befindet sich der Rohbau im Hochbau. Zuvor fanden der Rückbau sowie die Fundament-, Abbruch- und Betonarbeiten statt. Die Aufrichte des Holzaufbaus, die Fassadenmontage, der Innenausbau und die Gebäudetechnik sind ab Anfang 2026 geplant. Die Fertigstellung ist Ende 2026 vorgesehen, die Umgebungsarbeiten folgen Anfang 2027.

Ab 2026 plant der Zoo Basel im Rahmen seines Masterplans die Umsetzung der ersten neuen Tieranlage: Die Keas (Nestor notabilis) sollen in unmittelbarer Nähe des Haupteingangs ein zeitgemässes, tiergerechtes Zuhause erhalten. Die grosszügige Voliere wird die Ursonanlage ersetzen und die charismatischen Papageien als Teil der Themenanlage Australis prominent inszenieren. Den Gästen wird sie ermöglichen, die Vögel aus verschiedenen Perspektiven zu beobachten und ihre besonderen Fähigkeiten aus nächster Nähe zu erleben.

Ziel ist, dass die Anlage 2028 eröffnet werden kann. Die Vorplanungen sind bereits gestartet. Zurzeit konzentriert sich der Zolli jedoch auf die Mittelbeschaffung für das Projekt. Denn, nach bewährter Praxis, setzt der Zoo Basel alle Um- und Ausbauvorhaben erst um, wenn deren Finanzierung gesichert ist. (mgt)