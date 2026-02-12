Zeugenaufruf: Hinweise zu auffälligem Fahrzeug gesucht

Ende Januar 2026 wurde in einem Waldgebiet in Neuenhof der leblose Körper eines vermissten 33-jährigen Schweizers aufgefunden. Nun sucht die Polizei nach weiteren Hinweisen zu möglichen Geschehnissen vor der Tat und bittet die Bevölkerung auch um Hilfe in Bezug auf das Fahrzeug des verstorbenen Opfers.

Ende Januar 2026 wurde in einem Waldgebiet in Neuenhof der leblose Körper eines 33-jährigen Schweizers aufgefunden. Im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen zu diesem Tötungsdelikt bitten Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei Aargau um Hinweise aus der Bevölkerung.

Von besonderem Interesse sind Beobachtungen im Zusammenhang mit folgendem Fahrzeug:

- Lamborghini 636 Urus

- Farbe orange

- Modelljahr 2025

Das Fahrzeug dürfte sich in der Zeit von Donnerstag, 29. Januar, 12 Uhr, bis Freitag, 30. Januar, 12 Uhr im Raum Neuenhof, Killwangen oder Spreitenbach aufgehalten haben. Gesucht werden insbesondere Hinweise zu:

- Sichtungen des Fahrzeugs

- Parkstandorten

- auffälligen Fahrmanövern

- Personen, die mit dem Fahrzeug unterwegs waren

- möglichen Foto- oder Video-Aufnahmen

Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Aargau in Verbindung zu setzen (Tel.

062 835 81 81 / leibleben.kripo@kapo.ag.ch)